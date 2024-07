(Alliance News) - Hammerson PLC a fait état jeudi d'une lourde perte au premier semestre 2024 après avoir subi une dépréciation suite à la vente de sa participation dans Value Retail PLC.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres possède des centres commerciaux en centre-ville au Royaume-Uni et ailleurs.

Pour le premier semestre clos le 30 juin, la perte IFRS s'est fortement creusée, passant de 1,2 million de livres sterling à 516,7 millions de livres sterling, en raison de la dépréciation de l'investissement dans Value Retail, dont la valeur comptable s'élevait à 1,1 milliard de livres sterling.

Au 30 juin, l'investissement du groupe avait été reclassé en tant qu'actif détenu en vue de la vente, ce qui a entraîné la comptabilisation d'une dépréciation de 483 millions de livres sterling.

Le revenu locatif brut pour le premier semestre a chuté de 11 %, passant de 106,3 millions de livres sterling à 94,4 millions de livres sterling.

Hammerson a déclaré un dividende intérimaire de 0,756 pence, en hausse de 4,8 % par rapport à 0,720 pence.

La perte par action a été de 10,4 pence, alors qu'elle était à l'équilibre l'année précédente.

Au 30 juin, les actifs corporels nets EPRA par action ont chuté à 38 pence, contre 51 pence au 31 décembre.

La société a déclaré que la cession des intérêts minoritaires et des intérêts dilutifs dans Value Retail a permis de sortir "proprement" d'une structure complexe à un prix attractif, générant 600 millions de livres sterling de recettes en espèces.

Elle a indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser les recettes pour réduire la dette, réinvestir dans des actifs à plus haut rendement et restituer jusqu'à 140 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'un rachat d'actions.

"Je suis heureux d'annoncer que nous avons connu un premier semestre solide. Nous récoltons les fruits de nos investissements de ces dernières années et, avec la cession convenue de Value Retail, nous avons désormais la capacité d'accélérer la croissance et la création de valeur", a déclaré Rita-Rose Gagne, présidente-directrice générale de Hammerson.

À moyen terme, Hammerson s'attend à ce que le dividende par action augmente de 6 à 8 %.

Les actions de Hammerson étaient en baisse de 1,4 % à 29,26 pence à Londres jeudi matin. Elles ont baissé de 0,7% à Johannesburg à 7,00 ZAR.

