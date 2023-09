(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont fléchi jusqu'à la clôture lundi après un départ en fanfare, l'enthousiasme s'étant estompé en l'absence de nouvelles orientations de la part de New York.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 11,78 points, soit 0,2%, à 7 452,76. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 12,76 points, soit 0,1 %, à 18 524,14 et l'AIM All-Share a clôturé en baisse de 0,1 %, soit 0,84 point, à 740,59.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,2% à 741,90, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,2% à 16 170,0, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,2% à 13 435,96.

L'indice phare de Londres avait précédemment progressé de 59 points, stimulé par le rapport sur l'emploi américain de vendredi et de meilleures nouvelles sur le secteur immobilier chinois en difficulté.

Les mesures prises par les autorités chinoises pour soutenir le marché immobilier en difficulté semblent porter leurs fruits. Les conditions d'emprunt pour les acheteurs de logements ont été abaissées et les prêteurs ont été encouragés à réduire les taux d'intérêt.

Selon Bloomberg, les transactions de logements existants ont doublé samedi par rapport à la semaine précédente à Pékin. À Shanghai, le nombre de transactions de logements neufs en une seule journée a égalé celui du mois d'août dans son ensemble.

"Le secteur immobilier [chinois] a été dans l'œil de la récente tempête économique, mais les investisseurs en viennent à la conclusion que les effets cumulés des récentes mesures prises par les autorités pourraient en fait commencer à faire bouger les choses", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez interactive investor.

Le secteur chinois de l'immobilier, qui vacille, a bénéficié d'un nouveau coup de pouce en apprenant que le promoteur Country Garden avait obtenu l'accord de ses créanciers pour repousser la date limite de remboursement d'un emprunt obligataire important. Les actions de Country Garden ont clôturé en hausse de 15 %.

Mais les marchés américains étant fermés pour la fête du travail, les premiers gains ont été érodés à l'heure de la clôture à Londres, dans un contexte de faibles volumes d'échanges.

Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets, a déclaré que les premiers gains "ont été quelque peu tempérés par la prudence que le rallye en Asie pourrait être en grande partie une réaction instinctive à un rebond étroit des ventes de logements dans deux villes chinoises, avec le plus grand test à venir demain avec le retour des marchés américains".

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,1 %.

Les actions immobilières britanniques ont suscité des commentaires lundi.

Morgan Stanley a affirmé que les prix des actions immobilières britanniques étaient "survendus".

"Les bilans britanniques sont considérés comme suffisamment capitalisés dans le contexte d'évaluations d'actifs modestes, alors que l'évaluation de la valeur nette d'inventaire pour beaucoup est proche ou à des niveaux historiquement bas", a déclaré la banque d'investissement américaine.

"Nous sommes conscients du fait que l'exposition plus large au Royaume-Uni et les bureaux en tant que sous-secteur n'ont pas la cote, mais à l'évaluation actuelle, la récompense du risque est convaincante à notre avis", a-t-elle déclaré.

Hammerson a été relevé de "equal-weight" à "overweight" avec un objectif de prix de 36 pence, en hausse par rapport à 27 pence. Les actions de Hammerson ont augmenté de 2,4 % à 24,52 pence.

Le courtier estime que l'entreprise fait des progrès significatifs en matière de restructuration et considère que les actions ont de la valeur aux niveaux actuels.

Dans le même temps, Land Securities est passé de "surpondéré" à "équipondéré", avec un objectif de prix réduit à 650 pence contre 750 pence. Les actions ont baissé de 1,0 % à 585,60 pence.

En outre, le prix cible de Derwent London est passé de 3 000 pence à 2 700 pence, celui de Great Portland Estates de 640 pence à 545 pence et celui de British Land de 450 pence à 405 pence.

L'objectif de prix pour Unite a été relevé de 1 050 pence à 1 125 pence.

JP Morgan a adopté un point de vue moins positif sur British Land, rétrogradant sa note de "surpondération" à "neutre".

Elle pense que la valeur des bureaux de la City pourrait chuter de 20 %. Bien que l'évaluation ne soit pas exagérée, JPM pense que "les catalyseurs pour une réévaluation spécifique du titre semblent difficiles à trouver avant un retournement dans les bureaux de la City".

Ailleurs à Londres, Watches of Switzerland a augmenté de 3,2 % après que son équipe dirigeante a acheté près de 900 000 GBP d'actions vendredi dernier, après que le cours de l'action a été touché par l'acquisition d'un détaillant rival par le fournisseur clé Rolex.

Le directeur financier Anders Romberg a acheté 100 000 actions à 5,85 livres sterling, pour une valeur de 584 700 livres sterling, tandis que le président Ian Carter a acheté 35 000 actions à des prix allant de 582,50 pence à 589,50 pence, pour une valeur totale de 205 690 livres sterling.

Ergomed a grimpé de 28 % après avoir accepté une offre de 703,1 millions de livres sterling de la part de Permira, spécialiste du capital-investissement.

L'offre pour Ergomed, une société de services pharmaceutiques de 1 350 pence par action, était 28% plus élevée que le prix de clôture de vendredi de 1 052 pence, et a été décrite par l'entreprise comme "juste et raisonnable".

"Nous considérons l'offre comme une opportunité attrayante de bloquer les rendements", ont déclaré les analystes de Shore Capital.

Sur l'AIM, Advanced Medical Solutions a plongé de 26 % après que l'entreprise de pansements chirurgicaux a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année en raison de l'incertitude concernant les redevances provenant de son accord de licence de brevet avec Organogensis.

L'entreprise a également mis en garde contre le fait que les problèmes liés au partenaire américain Liquiband prennent plus de temps à être résolus.

Les analystes de Stifel ont déclaré : "Bien que le problème d'Organogenesis soit particulièrement impactant avec la suppression des redevances sur la marge de 100 %, il est indépendant de la volonté d'AMS."

"Inversement, le problème de Liquiband aux États-Unis doit être résolu par AMS et c'est donc la plus décevante des deux mises à jour.

Le pétrole Brent était coté à 89,01 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en hausse par rapport aux 88,00 USD de la fin de journée de vendredi. L'or était coté à 1 938,92 USD l'once, en hausse par rapport à 1 938,09 USD vendredi.

La livre était cotée à 1,2620 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi, en hausse par rapport à 1,2604 USD à la clôture de vendredi. L'euro s'est établi à 1,0791 USD, en hausse par rapport à 1,0792 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,46 yens, en hausse par rapport à 146,21 yens vendredi.

Le calendrier des entreprises britanniques pour mardi comprend les résultats du premier trimestre d'Ashtead, les résultats annuels d'Alumasc et une déclaration commerciale de DS Smith.

Le calendrier économique pour mardi comprend un indice des directeurs d'achat des services britanniques à 0930 BST et le suivi des ventes au détail BRC-KPMG sera publié dans la nuit.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

