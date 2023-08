Hammond Manufacturing Company Limited est une société basée au Canada. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la vente de composants électriques et électroniques. La société fabrique des boîtiers électriques et électroniques, qui comprennent des racks et des armoires, des barres d'alimentation et des transformateurs électroniques. Hammond fournit une large gamme de produits standard, des services de personnalisation des produits et une assistance technique aux fabricants de produits électriques et électroniques, aux services publics et aux institutions par le biais d'un réseau mondial d'agents et de distributeurs. Ses produits comprennent les boîtiers en acier doux (type 12, 4), les boîtiers en acier inoxydable (type 4X), les boîtiers en aluminium (type 4X), les boîtiers de déconnexion, les boîtiers modulaires autoportants, les boîtiers d'interface opérateur, les chemins de câbles et les goulottes, les boîtiers commerciaux, la climatisation, les infrastructures de communication de données et les accessoires généraux. Elle propose ses services dans divers pays tels que le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et Taïwan.

Secteur Equipements et composants électriques