Hammond Power Solutions Inc. est un fabricant de transformateurs à sec en Amérique du Nord. Elle se consacre à l'ingénierie et à la fabrication d'une gamme de transformateurs standard et sur mesure qui sont exportés dans des équipements et des systèmes électriques. Elle contribue à l'électrification grâce à sa gamme de transformateurs à sec, de produits de qualité de l'énergie et de produits magnétiques connexes. Ses produits standard et sur mesure sont essentiels et omniprésents dans les réseaux de distribution électrique à travers une série d'applications pour les utilisateurs finaux. Ses produits comprennent des transformateurs de puissance, des transformateurs de four, des transformateurs de conversion, des sous-stations unifiées, des produits de contrôle et d'automatisation, des produits de distribution basse tension, des produits de distribution moyenne tension et autres. Elle soutient des industries solides, telles que le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, la sidérurgie, le traitement des déchets et de l'eau, la construction commerciale, les centres de données et la production d'énergie éolienne. Elle possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Inde et vend ses produits dans le monde entier.

Secteur Equipements électriques lourds