Hammond Power Solutions Inc. est une entreprise canadienne qui fabrique des transformateurs à sec en Amérique du Nord. La société est engagée dans l'ingénierie et la fabrication d'une gamme de transformateurs standard et personnalisés qui sont exportés dans le monde entier dans des équipements et systèmes électriques. Elle sert des clients dans des industries telles que le pétrole et le gaz, les mines, l'acier, le traitement des déchets et de l'eau, la construction commerciale, les centres de données et la production d'énergie éolienne. Le portefeuille de produits de la société comprend des filtres actifs d'harmoniques, des autotransformateurs, des transformateurs buck-boost, des transformateurs de contrôle, des transformateurs de distribution, des transformateurs d'isolation d'entraînement, des filtres delta/tension (dv/dt), des transformateurs encapsulés, des transformateurs de four, une distribution moyenne tension, des transformateurs multi-impulsion, des transformateurs sur socle, des réacteurs, des transformateurs de régulation et des sous-stations unifiées. La société possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Inde et vend ses produits à l'échelle mondiale.

Secteur Equipements électriques lourds