La croissance du PIB de la Corée du Sud n'a jamais été aussi forte en 2021, grâce à l'essor des exportations.

Les données publiées mardi par la Banque de Corée montrent que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 4,0 % en 2021, en raison de la hausse de la demande d'exportations.

Par rapport au troisième trimestre, l'économie a progressé de 1,1 % en données corrigées des variations saisonnières sur la période octobre-décembre, ce qui est supérieur à l'expansion de 0,9 % annoncée dans un sondage Reuters et à la hausse de 0,3 % enregistrée au troisième trimestre.

La croissance en termes annuels au quatrième trimestre était de 4,1 %, dépassant également la prévision médiane de 3,7 % dans le sondage.

Le 14 janvier, la BOK a relevé son taux d'intérêt de référence à un niveau pré-pandémique et a indiqué qu'elle pourrait le resserrer davantage, car la croissance et les pressions inflationnistes restent fortes.

"L'économie a été stimulée par les exportations et les investissements au cours des derniers mois de l'année dernière. La demande mondiale de produits coréens va se poursuivre et la consommation va s'améliorer grâce à l'augmentation des dépenses publiques afin de maintenir une croissance solide cette année", a déclaré Chun Kyu-yeon, analyste chez Hana Financial Investment.

L'économie de la Corée du Sud a connu un rebond important, bien qu'inégal, après la crise du coronavirus en 2020. Les exportations ont augmenté à leur rythme annuel le plus rapide depuis 11 ans, tandis que la reprise de la consommation a été inégale en raison des mesures de distanciation sociale.

Un récent sondage Reuters auprès de 20 économistes prévoit une croissance économique de 2,9 % cette année, inférieure aux 3 % prévus par la BOK.

Les données publiées mardi montrent que les exportations ont été le principal moteur de la croissance au quatrième trimestre, avec un bond de 4,3 % en glissement trimestriel. La croissance a également été favorisée par la consommation privée et l'investissement dans la construction, qui ont augmenté de 1,7 % et 2,9 %, respectivement.

Les investissements en capital ont diminué de 0,6 % en glissement trimestriel, après une baisse de 2,4 % au cours des trois mois précédents.