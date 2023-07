HANCOCK WHITNEY CORPORATION : Jefferies & Co. dégrade son opinion à neutre

Hancock Whitney Corporation est une société de services financiers. Elle fournit des services financiers par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, la Hancock Whitney Bank (la Banque), une banque d'État du Mississippi. La Banque propose une gamme de services bancaires traditionnels et en ligne aux clients commerciaux, aux petites entreprises et aux particuliers, offrant une gamme de produits de dépôt de transaction et d'épargne, des services de gestion de trésorerie, des produits de prêts garantis et non garantis (y compris des facilités de crédit renouvelables), des lettres de crédit et des garanties financières similaires. Elle fournit des services de gestion fiduciaire et d'investissement aux régimes de retraite, aux entreprises et aux particuliers, et permet à ses clients d'accéder à des produits de conseil en investissement et de courtage. Son principal objectif en matière de prêts est de fournir des prêts commerciaux, à la consommation et immobiliers aux consommateurs, aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux entreprises clientes sur les marchés et dans les secteurs desservis par la Banque. La Banque, par l'intermédiaire de son département fiduciaire, propose une gamme complète de services fiduciaires sur la base de commissions.

Secteur Banques