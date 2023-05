Les actions chinoises sanctionnées bénéficient d'un coup de pouce soudain de la part d'acheteurs patriotes

La marque de fabrique du patriotisme chinois est de nouveau à l'œuvre sur les marchés. Alors que le Japon et les États-Unis imposent de nouvelles restrictions aux entreprises technologiques chinoises, les investisseurs locaux s'arrachent les actions de ces entreprises et des sociétés d'État, et en retirent de belles récompenses.

Depuis des années, la Chine oriente l'argent vers ses entreprises innovantes, mais les investisseurs ont ressenti cette semaine un besoin urgent d'indépendance technologique après que les États-Unis ont menacé de sanctionner le fabricant de puces Changxin Memory Technologies (CXMT) et que le Japon a publié des règles visant à restreindre les exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

"Nous devons choisir de soutenir notre pays [...] et de procéder à une allocation d'actifs à long terme conforme aux besoins du pays", a déclaré Liu Tuoqi, responsable des investissements chez Shanghai Zhangying Investment Management Co, lors d'une tournée de présentation, en qualifiant le conflit sino-américain d'"irréconciliable".

Mais il y a un côté positif dans cette querelle technologique, a-t-il ajouté. "Cela nous oblige à fabriquer nous-mêmes des puces... plus le vent et les vagues sont forts, plus le prix du poisson est élevé.

En effet, les cours des actions des principaux fabricants chinois d'équipements de semi-conducteurs ont bondi depuis la fin du mois de mars, lorsque le Japon a déclaré qu'il limiterait les exportations de 23 types d'équipements de fabrication de puces. Des titres tels que NAURA Technology Group, en hausse de 14 %, Piotech Inc, en hausse de 45 %, et ACM Research Shanghai Inc, en hausse de 19 %, ont ouvert la voie.

Cette semaine, le Japon a finalisé les règles de contrôle des exportations, qui entreront en vigueur le 23 juillet, rejoignant ainsi les États-Unis dans leurs efforts pour limiter la capacité de la Chine à fabriquer des puces de pointe.

Les appels lancés cette semaine par des hommes politiques américains pour sanctionner CXMT à la suite de l'interdiction imposée par Pékin au fabricant de puces américain Micron Technology ont également stimulé les actions des fabricants chinois de puces à mémoire, tels que ZBIT Semiconductor Inc, en hausse de 26 % cette semaine, et Montage Technology Co, en hausse de 4 %.

La ferveur nationaliste qui anime ces secteurs et ces actions a également été lucrative pour les investisseurs dans un contexte de croissance intérieure faible et inégale après la réouverture économique de la Chine en janvier. Les indices boursiers de référence de la Chine se sont redressés dans l'attente d'une reprise exceptionnelle après la pandémie, mais ils ont effacé tous leurs gains depuis lors.

La maison de courtage Citic Securities a déclaré que les restrictions imposées par les États-Unis et le Japon à l'industrie chinoise de la fabrication de puces ne feront qu'accélérer les efforts de la Chine pour décrocher les technologies étrangères et l'inviter à renforcer le soutien du gouvernement.

LES ENTREPRISES D'ÉTAT BÛCHERONNES SONT RÉÉVALUÉES

Reflétant la ferveur du drapeau, au moins huit gestionnaires d'actifs ont demandé à l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers de lancer le premier lot de produits d'investissement suivant l'indice CSI Computing Infrastructure, considéré comme le plus vulnérable aux sanctions étrangères, et comme un domaine vital dans la guerre des technologies.

Le lancement de nouveaux fonds pourrait permettre de canaliser l'argent vers les leaders chinois de la technologie et de la fabrication de puces, notamment ZTE Corp, Unisplendour Co, Montage et Cambricon Technologies.

Cette initiative intervient alors que les investisseurs sont subtilement incités - par des rapports de courtage favorables et le lancement de fonds communs de placement - à investir dans des entreprises d'État, dont Pékin espère qu'elles joueront un rôle clé dans la guerre technologique sino-américaine.

"Si nous voulons remplacer la technologie à l'avenir, les entreprises d'État sont la meilleure plateforme", a déclaré Yang Zhenjian, gestionnaire de fonds chez Bosera Asset Management.

L'innovation de pointe nécessite des investissements considérables et à long terme, ce qui dépasse les capacités des entreprises privées, "mais les entreprises d'État peuvent le faire", a déclaré M. Yang.

Pour faciliter la collecte de fonds par les entreprises d'État, les régulateurs chinois ont, depuis la fin de l'année dernière, appelé à une réévaluation du secteur public, en augmentant les actions des entreprises figurant sur la liste noire des États-Unis, telles que China Mobile, China Telecom et China Unicom.

Un indice qui suit les entreprises d'État centrales innovantes a bondi de 14 % cette année.

Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Water Wisdom Asset Management, a déclaré qu'il était optimiste quant aux entreprises chinoises d'équipement de puces, aux géants des télécommunications appartenant à l'État et aux fabricants de logiciels locaux qui défient les rivaux américains en Chine.

Par exemple, Kingsoft Office, un rival de Microsoft largement adopté par les gouvernements et les entreprises d'État chinoises, a fait un bond de près de 50 % cette année.

Liu, de Zhangying Investment, admet qu'il y a de l'agitation dans certains secteurs soutenus par Pékin. Par exemple, le secteur chinois de la fabrication de puces se négocie actuellement à 60 fois les bénéfices, contre 16 fois pour l'ensemble du marché.

Mais "la Chine a besoin d'une valorisation élevée dans certains secteurs [...]. Pourquoi ne pas parier, tout en soutenant le développement du pays ?". (Reportage de Samuel Shen et Tom Westbrook ; rédaction de Vidya Ranganathan et Kim Coghill)