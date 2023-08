Hanesbrands Inc. est un distributeur de vêtements de base de tous les jours et de vêtements actifs. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Vêtements d'intérieur, Vêtements actifs et International. Son segment Innerwear comprend des produits vestimentaires, tels que des sous-vêtements pour hommes, des culottes pour femmes, des sous-vêtements pour enfants, des chaussettes et des vêtements intimes, qui comprennent des soutiens-gorge et des vêtements de forme, et ses principales marques comprennent Hanes, Bali, Maidenform, Playtex, Champion, JMS/Just My Size, Bras N Things et Polo Ralph Lauren. Le segment Activewear de la société comprend des produits de vêtements actifs, tels que des T-shirts, des polaires, des vêtements de performance, des chemises de sport et des thermos, et ses marques principales comprennent Champion, Hanes, Alternative, Gear for Sports, Comfortwash, JMS/Just My Size et Hanes Beefy-T. Son segment International comprend les vêtements d'intérieur, les vêtements actifs et les produits pour la maison, et ses principales marques comprennent Champion, Bonds, Sheridan, Bras N Things, Hanes, Playtex, Berlei, Wonderbra, Maidenform, Rinbros, Zorba, Sol y Oro et Polo Ralph Lauren.

Secteur Habillement et accessoires