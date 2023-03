HanesBrands désigne Lorenzo Moretti au poste de président de Champion Europe

HanesBrands (NYSE : HBI), l'une des plus emblématiques marques mondiales de vêtements, a annoncé aujourd'hui avoir désigné Lorenzo Moretti comme président de Champion Europe.

À ce titre, M. Moretti tentera de doper la croissance de la marque Champion dans toute l'Europe et s'efforcera surtout de continuer à faire croître l'entreprise en proposant des produits innovants et en stimulant le désir envers la marque. Il dirigera les activités de vente directe au consommateur de Champion Europe et renforcera la solide position de la société sur les marchés de gros. M. Moretti rejoindra HanesBrands en juillet et sera basé à Carpi, en Italie.

« Obtenir une croissance rentable en Europe est crucial pour débloquer notre Plein Potentiel et je suis ravi que l'équipe mondiale de Champion s'adjoigne les services d'un leader aussi expérimenté que Lorenzo dans le domaine des vêtements de sport et de la vente au détail », a déclaré Vanessa LeFebvre, présidente de la division « Global Activewear ». « Lorenzo possède une vaste expérience en matière de direction d'équipes ultra performantes et de conception de stratégies produit et marketing orientées client. Je me réjouis de travailler avec lui et d'aider les clients du monde entier à répondre à la question "What do you Champion ?" (qu'est-ce que vous défendez ?) »

Moretti apporte sa vaste expérience dans le segment des vêtements de sport, des biens de consommation, du marketing, du commerce électronique et de la vente au détail. Il arrive chez HanesBrands en provenance de chez Dr. Martens – Airwair International Ltd, où il occupait le poste de président de la zone EMEA et où il a permis à la société de faire croître considérablement son chiffre d'affaires et ses bénéfices tout en se développant sur divers marchés, nouveaux ou déjà existants. C'est M. Moretti qui avait dirigé la refonte orientée client de la stratégie produit et marketing de l'entreprise.

Avant de rejoindre Dr. Martens en 2020, M. Moretti occupait la fonction de président-directeur général de l'enseigne de mode britannique Office Holdings, Ltd. Auparavant, il avait occupé divers postes de direction chez Nike, où il était responsable de la stratégie et du développement des activités football de l'entreprise en Europe ainsi que de ses activités de vente directe aux consommateurs européens. M. Moretti s'est également illustré à des postes similaires chez Gap et Tesco.

« Champion est une marque emblématique connue pour son innovation et son style, et je suis heureux de contribuer à libérer son énorme potentiel en Europe », a indiqué M. Moretti. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe passionnée de Champion en Europe pour faire passer la marque à la vitesse supérieure. »

HanesBrands (NYSE : HBI) fabrique des vêtements de tous les jours connus et appréciés des consommateurs du monde entier pour leur confort, leur qualité et leur valeur. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise figurent Hanes, la principale marque de basiques aux États-Unis ; Champion, un innovateur à l'intersection du style de vie et des vêtements de sport et Bonds, qui établit de nouvelles normes en matière de conception et de durabilité. HBI emploie 51 000 collaborateurs dans 32 pays et s'est forgé une solide réputation en matière de pratiques commerciales éthiques et de qualité du lieu de travail. Leader de longue date dans le domaine du développement durable, la société s'est fixé des objectifs très ambitieux à atteindre d'ici 2030 pour améliorer la vie des gens, protéger la planète et fabriquer des produits durables. HBI tire parti de ses talents inégalés pour débloquer son #PleinPotentiel et mettre en œuvre une croissance à long terme qui profitera à l'ensemble de ses parties prenantes.

