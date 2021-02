HanesBrands : reconnue dans le palmarès 2021 des Sociétés les plus éthiques au monde

La toute première candidature de la société auprès d’Ethisphere débouche sur une entrée au classement des 135 sociétés qui, à travers le monde, sont reconnues pour leur leadership en matière de pratiques commerciales éthiques

HanesBrands (NYSE : HBI), société mondiale de premier plan dans le domaine du marketing socialement responsable pour les marques de prêt-à-porter basique du quotidien, a été reconnue dans le palmarès 2021 des Sociétés les plus éthiques au monde par Ethisphere, leader mondial dans l’élaboration et la promotion de pratiques commerciales éthiques.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210223006175/fr/

HanesBrands est l’un des deux seuls fabricants de prêt-à-porter à figurer parmi les 135 sociétés du classement, qui couvrent 22 pays et représentent 47 secteurs. Le processus d’évaluation d’Ethisphere inclut plus de 200 questions portant sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, les démarches d’éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité, ainsi que les initiatives en appui d’une chaîne de valeur solide. Cette année, Ethisphere a également évalué la manière dont les sociétés candidates s’adaptaient et répondaient à la pandémie mondiale ainsi qu’aux considérations de sécurité, d’équité, d’inclusion et de justice sociale.

« Nous sommes profondément déterminés à agir de manière responsable, et sommes très fiers d’avoir été reconnus par Ethisphere », a déclaré le PDG Steve Bratspies. « Cette reconnaissance a été rendue possible par nos 61 000 employés à travers le monde, qui s’engagent pour mener notre activité de la meilleure manière. En choisissant nos vêtements de prêt-à-porter, les consommateurs peuvent être fiers de faire le choix d’une société fortement engagée pour la durabilité. »

HBI revendique depuis de nombreuses années un leadership autour des pratiques commerciales éthiques. La société a récemment été reconnue par Barron’s comme l’une des 100 entreprises les plus durables du pays, pour la deuxième année consécutive, et a obtenu un score de leadership de niveau A, à l’issue de deux années d’obtention de la note A-, dans le CDP 2020 Climate Change Report. Elle est également la seule société de prêt-à-porter de l’histoire à avoir obtenu la récompense Energy Star Sustained Excellence de la part de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

En octobre 2020, HBI a annoncé plusieurs objectifs mondiaux de durabilité de grande ampleur pour 2030, qui incluent un engagement autour d’objectifs environnementaux basés sur la science, un objectif d’amélioration de la vie d’au moins 10 millions de personnes, ainsi que la lutte contre l’utilisation du plastique et pour l’utilisation de matières premières durables dans ses produits et emballages. Les objectifs ont été lancés via un nouveau site Web pour la durabilité, créé pour améliorer la transparence d’entreprise et la divulgation de mesures clés, notamment au travers de critères de comparaison sur le plan de la diversité et des droits de l’homme, ainsi que d’évaluations du risque pour les investisseurs.

« Dans notre réponse aux défis majeurs de l’année 2020, nous avons constaté que des sociétés se démarquaient de toutes les autres institutions en voulant gagner la confiance des parties prenantes par la résilience et un engagement pour l’éthique et l’intégrité », a déclaré le PDG d’Ethisphere, Timothy Erblich. « Les lauréats du palmarès des Sociétés les plus éthiques au monde continuent de faire preuve d’un engagement indéfectible pour les valeurs les plus élevées, et d’impacter positivement les collectivités au service desquelles elles opèrent. Félicitations à tous chez HanesBrands, pour avoir décroché cette reconnaissance parmi les Sociétés les plus éthiques au monde. »

Apprenez-en plus sur les Sociétés les plus éthiques au monde et sur l’engagement de HanesBrand pour la responsabilité.

Ethisphere Institute

L’Ethisphere Institute® est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes de pratiques d’entreprise éthiques, qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie en matière de mesure et de définition des normes éthiques de base, utilisant des informations axées sur des données, qui aident les entreprises à optimiser leur caractère corporatif ainsi qu’à mesurer et améliorer leur culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles à travers son programme de reconnaissance des Sociétés les plus éthiques au monde. L’institut réunit une communauté d’experts du secteur, à travers la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez https://ethisphere.com.

HanesBrands

Basée à Winston-Salem en Caroline du Nord, HanesBrands est une société de premier plan dans le domaine du marketing socialement responsable pour les marques de prêt-à-porter basique d’intérieur et d’activités en extérieur sur le continent américain, en Europe, en Australie et en Asie-Pacifique. La société commercialise ses produits sous des marques comptant parmi les plus puissantes au monde, qui incluent Hanes, Champion, Bonds, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bras N Things, Nur Die/Nur Der, Alternative, L’eggs, JMS/Just My Size, Lovable, Wonderbra, Berlei et Gear for Sports. La société vend des tee-shirts, des soutiens-gorge, des culottes, des sous-vêtements de maintien, des sous-vêtements, des chaussettes, des collants et des vêtements de sport produits au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale à bas coût de la société. Société figurant au Fortune 500 et membre de l’indice boursier S&P 500 (NYSE : HBI), Hanes compte environ 61 000 employés dans plus de 40 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web professionnel de la société www.Hanes.com/corporate et sur sa salle de presse https://newsroom.hanesbrands.com. Retrouvez la société sur les réseaux sociaux : Twitter (@hanesbrands), Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc), Instagram (@hanesbrands), et LinkedIn (@Hanesbrandsinc).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210223006175/fr/