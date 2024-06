Hanesbrands Inc. conçoit, fabrique, s'approvisionne et vend une gamme de vêtements d'intérieur, tels que des t-shirts, des soutiens-gorge, des culottes, des vêtements de forme, des sous-vêtements et des chaussettes, ainsi que des vêtements de sport. Elle propose des vêtements de tous les jours en Amérique, en Australie, en Europe et en Asie, sous des marques telles que Hanes, Champion, Bonds, Bali, Maidenform, Bras N Things, Playtex, Wonderbra, Gear for Sports, Berlei, Comfortwash, Alternative et JMS/Just My Size. Ses segments comprennent les vêtements d'intérieur, les vêtements de sport et les produits internationaux. Le segment des vêtements intérieurs comprend les produits d'habillement de base, tels que les sous-vêtements pour hommes, les culottes pour femmes, les sous-vêtements pour enfants, les chaussettes et les vêtements intimes, y compris les soutiens-gorge et les vêtements de forme. Le segment des vêtements de sport comprend des produits de ce type, tels que des t-shirts, des polaires, des vêtements de performance, des maillots de sport et des vêtements thermiques. Il vend également des vêtements portant un logo sous licence, principalement dans la grande distribution et dans les librairies universitaires. Son segment international comprend des vêtements d'intérieur, des vêtements de sport et des articles pour la maison.

Secteur Habillement et accessoires