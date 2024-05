Hang Lung Properties Limited est spécialisé dans la promotion et la gestion d'actifs immobiliers. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - location immobilière ; - vente d'actifs immobiliers : immeubles résidentiels, commerces, bureaux, hôtels, immeubles industriels et parkings. A fin 2021, le portefeuille immobilier s'élève, en valeur de marché, à 199,8 MdsHKD. La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong (32,8%) et Chine (67,2%).

Secteur Développement et opérations immobilières