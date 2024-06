Hangzhou Chuhuan Science & Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement (R&D), à la conception, à la fabrication, à la vente et au service après-vente de solutions de systèmes de contrôle des odeurs de gaz d'échappement. Les principaux produits de la société sont des équipements de contrôle des odeurs de gaz d'échappement, qui peuvent être divisés en équipements de désodorisation biologique, équipements de désodorisation ionique et autres équipements de désodorisation de processus. La société propose également des services de vente d'équipements de traitement de l'eau et des services d'entretien des équipements. La société dessert principalement les usines de traitement des eaux usées municipales, les usines de traitement des déchets de cuisine, l'élevage et l'abattage, le raffinage du pétrole, les produits chimiques pharmaceutiques, les produits laitiers, la transformation des aliments, la pulvérisation, l'impression et la teinture des textiles, la vinification et d'autres industries.

Secteur Services et équipements environnementaux