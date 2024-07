Hangzhou Coco Healthcare Products Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la conception, la recherche et le développement, la production et la vente de produits d'hygiène jetables. Les principaux produits de la société comprennent des produits de soins pour bébés, des produits pour l'incontinence des adultes, des produits d'hygiène pour animaux et des masques. Les produits d'incontinence pour adultes comprennent les couches pour adultes, les slips de contention pour adultes, les couches pour adultes, les coussinets d'allaitement, les serviettes de maternité, les culottes menstruelles et les serviettes absorbantes. Les produits de soins pour bébés comprennent principalement les couches pour bébés, les culottes de protection pour bébés et les couches pour bébés. Les produits d'hygiène pour animaux de compagnie comprennent les couches pour animaux de compagnie et les serviettes hygiéniques pour animaux de compagnie. L'entreprise distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits cosmétiques