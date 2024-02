Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co. a tenu sa deuxième assemblée générale extraordinaire le 19 février 2024 et a approuvé l'élection de Chen Yazhou en tant qu'administrateur non indépendant, l'élection de Fu Shuwei, Wu Bozhen et Xu Qiang en tant qu'administrateurs indépendants et l'élection de Yu Bin et Deng Liantian en tant que superviseurs non-salariés.