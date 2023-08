HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de matériel et d'outils et d'équipements intelligents. Les produits de la société comprennent des outils à main, des outils électriques portatifs, des produits intelligents, des produits laser et des robots, entre autres, qui sont appliqués dans le quotidien des ménages, la construction, l'arpentage et la cartographie, les robots logistiques, la sécurité et d'autres domaines. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.