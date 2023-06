Les actions chinoises stagnent, les données sur l'inflation freinant le sentiment, malgré la hausse des actions de Hong Kong

Les actions chinoises sont restées à peu près stables vendredi, les données décevantes sur l'inflation ayant aggravé les inquiétudes économiques, même si les actions de Hong Kong ont suivi la hausse des marchés asiatiques.

** L'indice des valeurs sûres CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux peu évolué à l'heure du déjeuner.

** Mais l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,3 %, les actions de la région Asie-Pacifique ayant atteint leur plus haut niveau depuis la mi-février à la suite d'un rebond de Wall street dans la nuit.

** Les données publiées vendredi ont montré que les prix à la production en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en sept ans en mai et plus rapidement que prévu, alors que la baisse de la demande a pesé sur un secteur manufacturier en ralentissement et a jeté un nuage sur la fragile reprise économique. Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu.

** Les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de la reprise macroéconomique continuent de croître", a déclaré Morgan Stanley dans une note à ses clients, expliquant pourquoi le sentiment sur le marché des actions A chinoises a baissé cette semaine dans un volume d'échange faible.

** Toutefois, la banque de Wall street a souligné que la prochaine visite en Chine du secrétaire d'État américain Antony Blinken pourrait être le signe d'un dégel des relations sino-américaines. Morgan Stanley a déclaré qu'elle surveillait également de près les politiques d'assouplissement qui pourraient être mises en place vers la fin juin ou le début juillet. ** Compte tenu des perspectives de stabilisation des bénéfices et de l'évolution géopolitique, nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de devenir encore plus baissier à l'égard de la Chine aujourd'hui", a déclaré la banque.

** Mais à court terme, les entrées de portefeuille dans les actions chinoises pourraient être réduites car "la reprise de la croissance chinoise a été plus faible que prévu jusqu'à présent", a déclaré Tao Wang, économiste en chef pour la Chine, à l'UBS Investment Bank.

** Les actions des banques chinoises ont chuté en raison des attentes croissantes d'une réduction imminente des taux d'intérêt.

** Toutefois, le marché STAR de Shanghai, à forte composante technologique, a progressé, après que les autorités chinoises de régulation des marchés financiers se sont engagées à soutenir l'autonomie technologique par de nouvelles politiques en matière de marchés de capitaux.

** Les actions de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd ont chuté de 9,1 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis six mois, après que la Grande-Bretagne ait annoncé qu'elle retirerait les équipements de surveillance fabriqués en Chine des sites gouvernementaux sensibles. (Rapport de la salle de presse de Shanghai)