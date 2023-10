Hangzhou Huasu Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production, à la vente et aux services techniques après-vente de produits de gestion de la sécurité des batteries. Les produits de l'entreprise comprennent le système de gestion des batteries de secours, le système de gestion des batteries d'alimentation, le système de gestion des batteries au lithium pour le stockage de l'énergie et d'autres produits tels que le système H3G-TA, le système H3G-TS et le système H3G-TV. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans des domaines clés de l'alimentation de secours tels que les centres de données, les communications, le transport ferroviaire, la finance, l'énergie électrique, le pétrole et la pétrochimie, l'aviation, les semi-conducteurs et le stockage de l'énergie. L'entreprise exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques