Hangzhou Minsheng Healthcare Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de vitamines et de minéraux en vente libre et d'aliments diététiques. Les principaux produits de la société comprennent des éléments multidimensionnels (21), des comprimés minéraux multivitaminés, d'autres produits minéraux en vente libre, d'autres aliments minéraux vitaminés, des aliments minéraux vitaminés, des produits alimentaires probiotiques, des produits alimentaires probiotiques, des produits chimiques quotidiens probiotiques et d'autres produits. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques