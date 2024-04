Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'appareils électroménagers. Les produits du groupe, vendus sous la marque Robam, comprennent notamment des hottes aspirantes, des cuisinières à gaz, des fours et des micro-ondes, des stérilisateurs, des autocuiseurs électriques et des petits électroménagers (robots, mixeurs, bouilloires, etc.). A fin 2022, le groupe dispose de 3 sites de production implantés en Chine.