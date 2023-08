Hangzhou SDIC Microelectronics Inc est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la vente de circuits intégrés analogiques et numériques-analogiques hybrides de haute performance. Les principaux produits de la société comprennent des systèmes sur puce (SoC) pour les soins de santé, des puces de contrôle industriel et d'instrumentation, et des puces SoC pour la perception intelligente. Ses produits sont principalement utilisés dans les domaines de la médecine et de la santé, de la mesure de la pression, du contrôle industriel, de l'instrumentation, de la maison intelligente et d'autres domaines.