HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD. : Jefferies & Co. toujours positif

Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la distribution intra-urbaine. La société opère dans deux secteurs. Le secteur des services de livraison à la demande intra-urbains fournit principalement des services de livraison instantanée par des tiers pour une variété de produits. Le segment "Autres" est engagé dans l'inspection d'affichage publicitaire et fournit des services de commande et de livraison de restauration.

Secteur Frêt aérien et logistique