Hangzhou Todaytec Digital Co Ltd est une société basée en Chine, principalement impliquée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits à base de charbon de bois à transfert thermique. La société opère à travers deux segments principaux. Le segment Main Business est principalement engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits à base de charbon de bois à transfert thermique. Les principaux produits de l'entreprise comprennent les rubans à codes-barres, les rubans codés, les rubans de télécopie et les rubans à transfert d'eau. Le segment Other Business est principalement impliqué dans la vente d'étiquettes de vente, d'imprimantes de codes-barres et autres, ainsi que d'autres produits auxiliaires de produits en ruban.