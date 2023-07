Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation est une société chinoise principalement engagée dans le développement, la conception, la fabrication et la vente de technologies et d'équipements cryogéniques. Les principaux produits de la société sont les échangeurs de chaleur à plaques, les boîtes froides et les unités conditionnées. Les autres produits comprennent les coques de boîtes froides, les tours, les appareils à pression et autres. Ses produits sont appliqués dans des domaines industriels de base, notamment l'énergie, l'industrie chimique, la métallurgie, l'énergie électrique et d'autres industries. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques