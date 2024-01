Hanmi Financial Corporation est une société holding de Hanmi Bank (la Banque), qui dessert des communautés multiethniques par l'intermédiaire de son réseau de 35 succursales à service complet et de huit bureaux de production de prêts en Californie, au Texas, dans l'Illinois, en Virginie, au New Jersey, à New York, au Colorado, dans l'État de Washington et en Géorgie. Hanmi Bank est spécialisée dans les prêts immobiliers, commerciaux, SBA et de financement du commerce aux petites et moyennes entreprises. La banque octroie des prêts pour son propre portefeuille et pour la vente sur le marché secondaire. Ses activités de prêt comprennent les prêts immobiliers (propriété commerciale, construction et propriété résidentielle), les prêts commerciaux et industriels (terme commercial, lignes de crédit commerciales et internationales), le financement de la location d'équipement et les prêts de l'administration des petites entreprises (SBA). La banque maintient également un petit portefeuille de construction pour des propriétés multifamiliales, commerciales et industrielles au sein de ses zones de marché.

Secteur Banques