HANNIBAL LEASE : Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2022

AVIS DES SOCIÉTÉS FINANCIERS CONSOLIDES HANNIBAL LEASE Siège social : Rue du Lac Léman, immeuble Hannibal Lease, Les Berges du Lac 1053 La société Hannibal Lease publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 25 avril 2023. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux Comptes M. Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et M. Said MALLEK. BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022 (exprimé en dinar tunisien) 31 Décembre 31 Décembre 2022 2021 ACTIFS Notes Liquidités et équivalents de liquidités 5 19 371 724 17 632 373 Créances sur la clientèle, opérations de leasing 6 495 727 228 502 696 577 Portefeuille-titres de placement 7 29 375 998 36 314 093 Portefeuille d'investissement 8 2 581 112 2 581 112 Titres mis en equivalence 9 3 242 891 9 555 238 Valeurs Immobilisées 10 73 715 764 45 042 134 Autres actifs 11 9 664 155 8 447 727 TOTAL DES ACTIFS 633 678 872 622 269 254 31 Décembre 31 Décembre 2022 2021 PASSIFS Notes Concours bancaires 12 888 520 223 607 Dettes envers la clientèle 13 6 463 206 7 362 540 Emprunts et dettes rattachées 14 439 689 429 459 862 949 Fournisseurs et comptes rattachés 15 79 153 141 69 568 076 Autres passifs 16 11 212 287 9 047 287 TOTAL DES PASSIFS 537 406 584 546 064 460 INTERETS MINORITAIRES 17 14 496 446 30 206 CAPITAUX PROPRES Capital social 55 000 000 55 000 000 Réserves 9 371 321 9 000 873 Actions propres (404 890) (404 890) Résultats reportés consolidés 9 831 838 6 670 140 Résultat consolidé 7 977 572 5 908 464 Total des capitaux propres 18 81 775 841 76 174 587 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 633 678 872 622 269 254 ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 Décembre 2022 (Exprimé en dinars) 31/12/202231/12/2021 ENGAGEMENTS DONNES 131 640 538 122 108 321 Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle 43 845 597 46 232 404 Garanties réelles 8 000 000 8 000 000 Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts 79 794 941 67 875 917 ENGAGEMENTS RECUS 536 198 734 535 560 083 Cautions Reçues 433 236 563 434 206 961 Garanties Reçues 970 000 1 306 570 Intérêts à Echoir sur Contrats Actifs 101 992 171 100 046 551 ENGAGEMENTS RECIPROQUES 33 573 168 45 720 456 Emprunts obtenus non encore encaissés 32 746 168 45 249 838 Effets escomptés sur la clientèle 827 000 470 618 ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 (exprimé en dinar tunisien) 31 Décembre 31 Décembre Notes 2022 2021 PRODUITS D'EXPLOITATION Intérêts et produits assimilés de leasing 19 71 167 855 69 820 155 Revenus des opérations de location longue durée 20 11 769 724 10 373 722 Revenus des opérations de location opérationnel 21 7 540 973 - Intérêts et charges assimilées 22 (39 693 256) (41 762 991) Coût des opérations de location longue durée 23 (6 982 791) (6 511 992) Coût des opérations de location opérationnelle 24 (1 394 874) - Produits des placements 25 1 059 427 419 733 Autres produits d'exploitation 26 359 564 122 693 Produits nets 43 826 623 32 461 319 CHARGES D'EXPLOITATION Charges de personnel 27 12 570 313 9 860 157 Dotations aux amortissements 28 3 451 923 1 209 833 Autres charges d'exploitation 29 5 306 476 4 702 643 Total des charges d'exploitation 21 328 712 15 772 634 RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS 22 497 911 16 688 685 Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées 30 9 690 388 10 747 947 Dotations nettes aux autres provisions 31 266 728 288 558 RESULTAT D'EXPLOITATION 12 540 795 5 652 180 Autres pertes ordinaires 32 (90 201) (172 306) Autres gains ordinaires 33 350 551 1 830 RESULTAT COURANT DES SOCIETES INTEGREES AVANT IMPOT 12 801 145 5 481 703 Impôts sur les bénéfices (3 350 244) (528 430) Contribution sociale de solidarité (438 552) (41 811) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 9 012 348 4 911 463 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 9 232 118 1 005 418 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 9 244 466 5 916 880 Part revenant aux intérêts minoritaires 17 (1 266 893) (8 416) RESULTAT NET REVENANT A LA SOCIETE CONSOLIDANTE 7 977 572 5 908 464 Résultat par action 0,730 0,541 ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 (exprimé en dinar tunisien) 31 Décembre 31 Décembre Notes 2022 2021 Flux de trésorerie liés à l'exploitation Encaissements reçus des clients 34 452 921 099 432 606 574 Décaissements pour financement de contrats de leasing 35 (342 941 102) (268 311 491) Sommes versées aux fournisseurs et au personnel 36 (24 124 182) (14 615 506) Intérêts payés 37 (40 226 144) (40 385 502) Impôts et taxes payés 38 (17 991 027) (24 739 600) Autres flux liés à l'exploitation 13 411 439 (8 170 296) Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation 41 050 083 76 384 178 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 39 (12 014 087) (11 150 665) Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 40 5 058 927 2 982 397 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement (6 955 160) (8 168 268) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Décaissements suite au rachat d'actions propres - (1 011) Dividendes et autres distributions 41 (2 333 112) (72 956) Encaissements provenant des emprunts 13 284 717 951 296 870 956 Remboursements d'emprunts 13 (315 405 324) (366 406 546) Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (33 020 485) (69 609 557) Variation de trésorerie 1 074 438 (1 393 647) Trésorerie au début de l'exercice 5 et 11 17 408 766 18 802 413 Trésorerie à la clôture de l'exercice 5 et 11 18 483 204 17 408 766 SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION CONSOLIDE (exprimé en dinars) PRODUITS CHARGES SOLDES Décembre Décembre 2022 2021 Intérêts de leasing 66 303 615 64 926 549 Revenu des opérations de location longue durée 11 769 724 10 373 722 Revenus des opérations de location opérationnel 7 540 973 - Intérêts de retard 3 160 754 2 691 172 Variation des produits réservés (140 899) 111 491 Produits accessoires 1 844 386 2 090 943 Autres produits d'exploitation 359 564 122 693 Intérêts et produits assimilés de leasing 90 838 116 80 316 569 Marge commerciale (PNB) 42 767 195 32 041 586 Sous total 42 767 195 32 041 586 Valeur Ajoutée brute 38 105 026 28 802 557 Produits des placements 1 059 427 419 733 Sous total 39 164 453 29 222 289 Excédent brut d'exploitation 25 949 834 17 898 518 Reprises sur provisions : - Impôts sur les bénéfices Contribution sociale de solidarité Décembre Décembre 2022 2021 39 693 256 41 762 991 1 394 874 - 6 982 791 6 511 992 48 070 921 48 274 983 4 662 170 3 239 030 4 662 170 3 239 030 644 306 1 463 614 12 570 313 9 860 157 13 214 619 11 323 771 3 451 923 1 209 833 14 596 472 15 328 271 1 160 824 395 690 88 166 45 861 220 076 200 000 3 535 207 959 15 485 395 - 169 858 172 306 3 350 244 528 430 438 552 41 811 Marge commerciale (PNB) Valeur Ajoutée brute Excédent brut d'exploitation Décembre Décembre 2022 2021 42 767 195 32 041 586 38 105 026 28 802 557 25 949 834 17 898 518 Sous total 47 977 395 23 041 624 Sous total 38 965 047 18 130 162 Résultat net des sociétés intégrées Quote part dans les résultas des sociétés mises en équivalence Part revenant aux intérêts minoritaires Résultat net revenant à la société consolidante 9 012 348 4 911 463 232 118 1 005 418 (1 266 893) (8 416) 7 977 572 5 908 464 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

