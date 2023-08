Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. se concentre sur les investissements dans les solutions climatiques, y compris l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et d'autres marchés d'infrastructures durables. Le portefeuille de la société comprend des investissements en actions dans des structures privilégiées ou communes dans des entités non consolidées, qui possèdent des projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique ; des créances commerciales et gouvernementales, telles que des prêts pour des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique ; des biens immobiliers, tels que des terrains ou d'autres actifs loués pour être utilisés par des projets d'infrastructure durable généralement dans le cadre de baux à long terme, et des investissements dans des titres de créance de projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique. Ses investissements comprennent des projets derrière le compteur (BTM), des projets connectés au réseau (GC) et des projets d'infrastructure durable. La société propose une gamme de structures d'investissement, y compris divers types de titres de créance et d'actions, des prêts de premier rang et subordonnés, de la dette mezzanine, des actions privilégiées et des actions ordinaires.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial