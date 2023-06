Hannover Re : Un support moyen terme à exploiter 19/06/2023 | 08:24 achat En cours

Cours d'entrée : 191.05€ | Objectif : 205€ | Stop : 185€ | Potentiel : 7.3% La valeur Hannover Re revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 186.9 EUR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 205 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.81 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



Sous-secteur Réassurance immobilière et domestique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HANNOVER RE 2.86% 25 136 MUNICH RE 8.52% 49 605 EVEREST RE GROUP, LTD. 6.36% 15 297 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 4.13% 9 817 CONDUIT HOLDINGS LIMITED 8.18% 952 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.. 49.22% 652

Données financières EUR USD CA 2023 35 255 M 38 522 M - Résultat net 2023 1 772 M 1 936 M - Dette nette 2023 5 510 M 6 021 M - PER 2023 12,9x Rendement 2023 3,47% Capitalisation 22 859 M 24 977 M - VE / CA 2023 0,80x VE / CA 2024 0,77x Nbr Employés 3 519 Flottant 49,8% Prochain événement sur HANNOVER RE 09/08/23 Q2 2023 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 189,55 € Objectif de cours Moyen 191,18 € Ecart / Objectif Moyen 0,86% Dirigeants et Administrateurs Jean-Jacques Henchoz Chairman-Management Board Clemens Jungsthöfel Chief Financial Officer Torsten Leue Chairman-Supervisory Board Thomas Fiedler Compliance Officer Herbert K. Haas Deputy Chairman-Supervisory Board