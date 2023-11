ROUNDUP : Laboratoire et semi-conducteurs faibles chez Merck - Perspectives réservées

DARMSTADT - La faiblesse persistante des activités dans le secteur des laboratoires et des matériaux semi-conducteurs a gâché un nouveau trimestre pour le groupe Merck de Darmstadt. Les effets de change négatifs ont également pesé. Seule l'activité pharmaceutique a de nouveau été forte de juillet à septembre. Mais comme l'entreprise de Darmstadt a vendu moins de produits lucratifs, le résultat d'exploitation s'est effondré plus fortement que le chiffre d'affaires. Le management autour de la directrice du groupe Belen Garijo est certes encore un peu plus réservé en ce qui concerne l'année. Mais à la bourse, l'action a augmenté de plus de quatre pour cent le matin, car le marché s'attendait auparavant à un trimestre moins bon.

ROUNDUP : Telekom surprend avec de bons chiffres pour l'Allemagne - augmentation des prévisions

BONN - Après un trimestre étonnamment bon sur son marché national, Deutsche Telekom a de nouveau confiance en elle, par petites touches. Pour l'année en cours, le conseil d'administration autour du président du groupe Tim Hottges a relevé ses prévisions en matière de bénéfice opérationnel et de flux de trésorerie disponible. "La croissance de Deutsche Telekom se poursuit sans relâche en ces temps incertains des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré le manager selon le communiqué de jeudi. Parmi les experts du secteur, ce sont surtout les chiffres allemands qui se sont révélés être une grande surprise. En début d'après-midi, l'action Telekom était cotée environ un demi pour cent plus haut.

ROUNDUP : Henkel devient plus optimiste - l'action à son plus haut niveau depuis septembre

DÜSSELDORF - Des hausses de prix et une amélioration du développement des volumes rendent le fabricant de biens de consommation Henkel à nouveau plus optimiste pour l'année en cours. La direction a relevé la croissance organique et la marge opérationnelle dans le bas de la fourchette visée jusqu'à présent, a indiqué le groupe jeudi à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels à Düsseldorf. Peu après l'ouverture du marché, l'action de la société de Düsseldorf a gagné 2,7 pour cent dans la matinée, atteignant ainsi son niveau le plus élevé depuis la mi-septembre.

ROUNDUP : Un abonnement publicitaire moins cher permet à Disney d'augmenter la croissance du streaming

BURBANK - Dans le secteur de la vidéo en streaming, les modèles d'abonnement moins chers avec publicité gagnent du terrain. Chez le géant du divertissement Disney, plus de la moitié des nouveaux clients ont opté pour cette formule au cours du dernier trimestre. Cette tendance pourrait accélérer la redistribution des dépenses publicitaires au détriment de la télévision linéaire classique et ainsi bouleverser le paysage télévisuel.

ROUNDUP : Hannover Re augmente son bénéfice grâce à de faibles impôts - l'action s'effondre

HANOVRE - Le réassureur Hannover Re s'attend à un bénéfice record pour l'année en cours, malgré les incendies, intempéries et tremblements de terre dévastateurs. Le groupe est "parfaitement positionné" pour atteindre son objectif de bénéfice d'au moins 1,7 milliard d'euros, a déclaré le président du directoire Jean-Jacques Henchoz lors de la présentation du bilan trimestriel jeudi à Hanovre. Au cours des neuf premiers mois, le groupe de la Dax a déjà gagné 1,4 milliard d'euros. Au troisième trimestre, le bénéfice n'a toutefois augmenté que grâce à une charge fiscale inhabituellement faible. A la bourse, les nouvelles ont été accueillies par une chute des cours.

ROUNDUP : Brenntag gagne nettement moins au trimestre - plus prudent pour 2023

ESSEN - Le distributeur de produits chimiques Brenntag se montre un peu plus prudent pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre. "L'environnement macro-économique a été difficile au troisième trimestre également, avec des incertitudes géopolitiques persistantes et des tendances inflationnistes qui ont eu un impact sur nos performances", a déclaré jeudi le président de l'entreprise Christian Kohlpaintner, selon un communiqué. Dans le même temps, les conditions de marché se sont normalisées et les volumes de vente ont légèrement augmenté de manière séquentielle. En revanche, le niveau des prix a légèrement baissé. C'est pourquoi la direction de l'entreprise s'attend désormais à ce que le bénéfice d'exploitation atteigne le bas de la fourchette de prévision en 2023. L'action a reculé d'environ 1,6 pour cent dans les premiers échanges.

ROUNDUP : Adyen clarifie ses objectifs - la croissance reste élevée - le cours bondit

AMSTERDAM - Le prestataire de services de paiement néerlandais Adyen a apporté plus de clarté sur ses objectifs de croissance pour les années à venir. Les ambitions ne sont certes plus aussi élevées qu'auparavant, mais les déclarations claires ont atténué les inquiétudes des investisseurs concernant la croissance, qui avaient été ravivées cet été après les résultats semestriels. Les chiffres du troisième trimestre ont également été convaincants, car le niveau de croissance du premier semestre a tout de même pu être maintenu. Le cours de l'action a grimpé en flèche jeudi.

ROUNDUP : La LEG Immobilien prévoit une nouvelle hausse de son résultat d'exploitation en 2024

DÜSSELDORF - Le groupe immobilier LEG porte un regard plus optimiste sur l'année en cours en raison de la hausse des loyers et de la demande toujours croissante de logements abordables. "Nous voulons continuer à augmenter notre rentabilité opérationnelle en 2024", a déclaré le président de l'entreprise Lars von Lackum, selon un communiqué publié jeudi. Le résultat d'exploitation, mesuré par l'AFFO (flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, corrigé des investissements activés), devrait alors atteindre 180 à 200 millions d'euros. L'action de la LEG a progressé de plus de trois pour cent ce matin.

ROUNDUP : Airbus veut augmenter sensiblement sa production d'avions en 2024 - l'action s'effondre

TOULOUSE - Le numéro un mondial de l'aéronautique Airbus prévoit d'achever l'an prochain nettement plus de jets qu'en 2023, malgré les problèmes rencontrés par ses fournisseurs. "Nous continuons à augmenter la production de l'A320neo et de l'A220", a déclaré mercredi soir le président du directoire Guillaume Faury lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Après la livraison d'environ 720 avions commerciaux prévue pour cette année, le chiffre sera "significativement" plus élevé en 2024. A la bourse, les chiffres du bénéfice du troisième trimestre ont toutefois déçu. En cause, des coûts supplémentaires élevés pour le développement de nouveaux satellites.

ROUNDUP : Freenet veut gagner plus - le bénéfice opérationnel stagne au trimestre

BÜDELSDORF - Le fournisseur de services de télécommunications Freenet estime que son objectif de bénéfice annuel est un peu plus élevé après le troisième trimestre. L'augmentation du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) à 500 millions d'euros pour l'exercice en cours et à au moins 520 millions d'euros en 2025 est très réaliste, a écrit le président du groupe Christoph Vilanek dans une lettre aux actionnaires.

