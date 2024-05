LONDRES (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement britannique Barclays a relevé son objectif de cours pour Hannover Re de 183 à 205 euros, tout en maintenant sa recommandation à "sous-pondérer". Les derniers chiffres trimestriels témoignent d'une forte croissance des résultats, le réassureur n'ayant pas eu besoin d'augmenter ses réserves, a écrit l'analyste Ivan Bokhmat dans une étude publiée jeudi. En revanche, la croissance et les bénéfices en assurance vie et santé ont quelque peu déçu. La Hannover Re devrait être moins sensible aux fluctuations que ses concurrents en raison de son positionnement défensif lors d'une saison d'ouragans. Munich Re a toutefois un plus grand potentiel en termes d'évaluation et de distribution de capital./gl/la

Publication de l'étude originale : 15.05.2024 / 18:29 / GMT Première diffusion de l'étude originale : 16.05.2024 / 03:00 / GMT

