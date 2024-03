Le réassureur allemand contrôlé par Talanx publiait hier ses résultats financiers de l’année.

Il n’y a pas que le français Scor qui pulvérise ses records. Hannover aussi boucle un très bon cru 2023, avec un résultat net de €1.8 milliard et une rentabilité des capitaux propres de 19%, soit un niveau atteint deux fois seulement en vingt-cinq ans.

Même performance sur les marges et le ratio combiné, excellent en 2023 puisque sous la barre des 90%. Les renouvellements de janvier et un marché toujours extrêmement porteur en P&C invitent le management à envisager une année 2O24 placée sous de semblables auspices.

A ce titre, et sous réserve d’approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, Hannover versera un dividende spécial de €1.20 en plus du dividende ordinaire de €6. Le groupe maintient une capitalisation très largement au-dessus des seuils règlementaire Solvency II, avec des ratios qui s’améliorent même notablement par rapport à l’an passé.

Le réassureur achève un cycle décennal exceptionnel, au long duquel il aura doublé son chiffre d’affaires, son profit par action et son dividende. Malgré un contexte de taux au plancher, il a parfaitement su défendre sa rentabilité, restée dans un territoire à deux chiffres tout au long de la période — à l’exception de 2020, exercice marqué par le début de la pandémie.

Autre « outsider » aux côtés de Scor face aux deux mastodontes Munich Re et Swiss Re, Hannover s’est distingué de ses trois comparables par son expansion et sa performance financière non seulement supérieure mais aussi plus régulière.

Ce fait d’armes n’est pas passé inaperçu : parmi les quatre grands réassureurs, Hannover demeure le mieux valorisé par le marché.