Hannover Re s'affaiblit après des déclarations sur le renouvellement des contrats

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'annonce du renouvellement des contrats au 1er janvier a entraîné mercredi une petite hausse et une baisse des actions de Hannover Re.

Au début de la séance, l'ensemble du marché était d'abord en hausse. Toutefois, les titres n'ont pas réussi à atteindre la ligne de 21 jours, importante sur le plan graphique, située à un peu plus de 184 euros et qui signale la tendance à court terme. En fin de matinée, ils reculaient de 0,6% à 180,15 euros.

Les analystes se sont dans l'ensemble montrés plutôt positifs. Ce sont surtout les "fortes augmentations de prix" du réassureur qui ont été bien accueillies. Les experts de RBC, Goldman Sachs et JPMorgan s'en sont félicités.

Toutefois, certains ont critiqué le volume de primes un peu faible. Kamran Hossain, analyste chez JPMorgan, a néanmoins écrit : "Bien que le volume des renouvellements de janvier ait été plus faible que prévu, nous ne prévoyons que des révisions mineures des estimations moyennes des analystes". Celles-ci sont plus susceptibles d'être dues aux chiffres annuels présentés la semaine dernière et aux perspectives annuelles qui y ont été annoncées.

L'analyste Alan Devlin de Goldman Sachs estime que la Hannover Re est bien positionnée pour profiter de la hausse des prix de la couverture de réassurance. Il estime que la récente évolution des prix n'est pas seulement cyclique, mais aussi en partie structurelle, compte tenu de la demande croissante d'assurances contre les conséquences du changement climatique./ck/stw/jha/