STUTTGART (dpa-AFX) - Selon la banque régionale LBBW, les produits chimiques dangereux et éternels pourraient causer au secteur de l'assurance les dommages les plus coûteux de son histoire. Les demandes d'indemnisation pour les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) à durée de vie extrêmement longue menacent de toucher le secteur encore plus durement que le scandale de l'amiante du 20e siècle, écrit l'analyste en assurance de la LBBW Werner Schirmer dans une étude publiée mardi. L'expert estime ainsi que des dommages d'assurance de plus de 100 milliards de dollars américains (92 milliards d'euros) sont possibles.

L'année dernière, le conglomérat américain 3M s'est ainsi engagé à payer jusqu'à 12,5 milliards de dollars aux Etats-Unis. Les services des eaux avaient porté plainte contre le fabricant parce que des produits chimiques éternels contenus dans les mousses ignifuges de 3M s'étaient infiltrés dans la nappe phréatique pendant des décennies. Et il y a d'autres plaintes en rapport avec la dégradation des ressources naturelles. De plus, des particuliers portent plainte pour des problèmes de santé. Les PFAS sont également utilisés dans les cosmétiques, les ustensiles de cuisine, les revêtements de papier, les textiles ainsi que dans les cires de voiture et de ski.

L'analyste Schirmer se réfère aux données du prestataire de services d'assurance Praedicat. Celui-ci s'attend à des indemnisations de plusieurs centaines de milliards de dollars dans le cas extrême de plaintes de consommateurs aux Etats-Unis. "Le risque que le PFAS provoque des dommages d'assurance plus importants que l'amiante ne semble pas négligeable", conclut l'analyste. Toutefois, certains assureurs ont entre-temps exclu la pollution de l'environnement de leurs contrats de responsabilité civile. Cela rend les prévisions plus difficiles.

L'amiante a longtemps été utilisé dans les murs, les conduites et les vêtements de protection contre l'incendie. L'inhalation de fibres d'amiante, notamment dans la construction et l'industrie, a provoqué de nombreux cancers du poumon. L'utilisation de l'amiante a été interdite en Allemagne et dans l'UE, mais elle est largement autorisée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

Selon l'agence de notation A.M.Best, spécialisée dans les assureurs, les assureurs et les réassureurs ont déjà payé 100 milliards de dollars pour des cas d'amiante rien qu'aux États-Unis d'ici fin 2022. Cela correspond à peu près à la somme que les assureurs auront payée en 2023 dans le monde entier pour les dommages causés par des catastrophes naturelles.

En ce qui concerne le PFAS, Schirmer s'attend à ce que, comme pour l'amiante, ce soient surtout des entreprises américaines qui soient poursuivies en justice. Mais le groupe chimique allemand BASF est lui aussi confronté à des milliers de plaintes pour PFAS aux États-Unis - également pour la mousse ignifuge.

Selon Schirmer, il est actuellement difficile de prédire dans quelle mesure les assureurs européens devront payer pour les cas de PFAS. Toutefois, les réassureurs devraient être plus touchés que les assureurs.

Selon Schirmer, le risque le plus élevé concerne le réassureur suisse Swiss Re. Il est suivi par les grands noms allemands de la branche, Hannover Re et Munich Re, ainsi que par l'assureur suisse Zurich. Selon Schirmer, le groupe allemand Talanx (HDI) devrait également être plus fortement touché, d'autant plus qu'il possède plus de 50 % de la Hannover Re./stw/mne/mis