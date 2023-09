MONTE CARLO (dpa-AFX) - Une accumulation d'incendies de forêt, de violents orages de grêle et d'inondations ne dissuade pas les grands réassureurs d'accepter d'autres risques de catastrophe. Toutefois, les leaders mondiaux Munich Re, Swiss Re et Hannover Re exigent à nouveau plus d'argent de la part des assureurs directs tels qu'Allianz et Axa - et ne veulent plus devoir intervenir constamment en cas d'intempéries de petite et moyenne ampleur. Entre-temps, le secteur s'attend à une nouvelle année coûteuse en catastrophes naturelles en 2023, comme l'ont clairement indiqué ses représentants lors de la traditionnelle rencontre du secteur à Monte-Carlo.

Lors du "Rendez-Vous de Septembre", nom officiel de la rencontre dans la Principauté de Monaco, les réassureurs et les assureurs ont à nouveau sondé depuis le week-end les conditions de renouvellement des contrats dans les affaires dommages et accidents pour la fin de l'année prochaine. En bourse, les nouvelles ont été bien accueillies. Les actions de Munich Re, Swiss Re et Hannover Re ont progressé de 1 à 2 % jusqu'à lundi après-midi.

Alors que certains réassureurs ne veulent plus couvrir les dommages causés par les catastrophes naturelles, les trois grands de la branche ne craignent toujours pas de tels risques. "Nous avons de l'appétit pour les risques de catastrophes naturelles", déclarait dès dimanche Stefan Golling, membre du directoire de Munich Re. Lundi, Swiss Re et Hannover Re ont également précisé qu'elles souhaitaient continuer à se développer dans ce domaine, mais pas à marche forcée.

"Le prix du risque augmente", a déclaré Jean-Jacques Henchoz, président de Hannover Re. "Nous en sommes tous conscients ici à Monte-Carlo". Certes, la Hannover Re a déjà obtenu des prix et des conditions nettement plus adéquats lors des tours de renouvellement de l'année en cours. "Toutefois, ces améliorations ne sont pas suffisantes compte tenu de la situation toujours exigeante en matière de risques", a déclaré Henchoz.

Pendant des années, les assureurs directs n'ont cessé d'augmenter leurs bénéfices - tout en faisant peser des risques désagréables sur les réassureurs. Selon l'agence de notation Moody's, les réassureurs récupèrent actuellement une part du gâteau. Les entreprises elles-mêmes veulent maintenir cette tendance en 2024.

Les agences de notation Standard & Poor's et Fitch s'attendent également à ce qu'elles y parviennent. Elles ont relevé leurs perspectives pour le secteur de la réassurance. Leurs marges se seraient améliorées et les entreprises auraient en outre pu profiter de la hausse des taux d'intérêt sur le marché.

Lors des négociations avec leurs clients, les réassureurs ont particulièrement en vue les catastrophes naturelles de moyenne importance, de plus en plus fréquentes. Les risques naturels dits de second ordre ("secondary perils") tels que les incendies de forêt, les tempêtes, la grêle et les inondations ont causé plus de la moitié des sinistres catastrophiques au cours des cinq dernières années, analyse Moody's.

Ainsi, selon l'association des assureurs allemands GDV, les intempéries en Allemagne fin août ont causé des dommages assurés d'environ 900 millions d'euros. "Pour l'ensemble du mois d'août, les dommages causés par les tempêtes, la grêle, la foudre et les inondations s'élèvent ainsi à 1,5 milliard d'euros", a déclaré lundi le directeur général de la GDV, Jorg Asmussen.

Selon Swiss Re, les assureurs et les réassureurs doivent à l'avenir répartir de tels risques entre eux. C'est la seule façon pour les réassureurs de réussir à l'avenir à amortir les risques de pointe et les catastrophes majeures. Les assureurs directs sont mieux à même de supporter les conséquences d'intempéries plus fréquentes et de moindre ampleur. Les réassureurs doivent davantage prendre en charge les conséquences des très grandes catastrophes.

Selon Munich Re, les catastrophes naturelles ont causé des dommages économiques d'environ 110 milliards de dollars au premier semestre, dont 43 milliards étaient assurés. Sur l'ensemble de l'année, les dommages assurés liés aux catastrophes naturelles devraient donc dépasser la barre des 100 milliards, comme l'année précédente, estiment les représentants de Munich Re et de Swiss Re. L'année dernière, ils avaient été encore plus élevés avec 120 milliards de dollars en raison de l'ouragan "Ian".

L'accélération du changement climatique devrait contribuer à l'augmentation des cyclones tropicaux, des vagues de chaleur et des gelées hivernales, des pluies extrêmes, des incendies de forêt et des tempêtes violentes, a-t-on appris auprès de la Hannover Re. Le conseil d'administration a rappelé les récents incendies à Hawaï ainsi que les inondations en Slovénie et en Autriche. L'inflation élevée renchérit encore les sinistres d'assurance.

Cela touche également l'assurance automobile, pour laquelle les prix croissants des pièces de rechange et des réparations coûtent cher. Pour revenir durablement dans les chiffres noirs en 2024, les entreprises devraient augmenter les primes de leurs clients d'environ 20 pour cent, a déclaré le directeur de Hannover-Rück en Allemagne, Michael Pickel. Mais cela n'est pas réaliste.

En 2023, les assureurs automobiles n'auraient augmenté les primes que de trois pour cent en moyenne. Or, dix pour cent auraient été nécessaires pour ne pas tomber dans les chiffres rouges, a expliqué Pickel. En tant que plus grand réassureur automobile en Allemagne, la Hannover Re a une vision particulièrement claire de la tarification des assureurs automobiles comme Huk Coburg et Allianz.

Entre-temps, la direction de la Hannover Re a plaidé pour rendre assurables, en collaboration avec les gouvernements, des risques pour lesquels il n'existe jusqu'à présent aucune couverture ou pas de couverture suffisante. Il s'agit notamment de risques tels que la pandémie Corona, qui a entraîné des lockdowns généralisés. "Nous ne pouvons pas assurer un tel risque", a déclaré Henchoz.

Selon le manager, il en va de même pour les risques liés aux systèmes informatiques, à Internet et aux données, qui ne sont jusqu'à présent que très peu couverts par ce que l'on appelle les cyberassurances. Dans ce domaine, il faut une coopération avec les gouvernements, l'État intervenant à partir d'un certain montant de dommages./stw/lew/jha/