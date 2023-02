Talanx dépasse légèrement son objectif de bénéfice - Nouvelle augmentation prévue pour 2023

HANOVRE (dpa-AFX) - Le groupe d'assurance Talanx (HDI) a légèrement dépassé son propre objectif de bénéfice en 2022, malgré des dommages importants dus à des catastrophes. Le bénéfice s'est élevé à un peu plus de 1,17 milliard d'euros, soit un peu plus que l'objectif de 1,05 à 1,15 milliard, a annoncé jeudi à Hanovre l'entreprise cotée sur le MDax. C'est également plus que ce qu'attendaient en moyenne les analystes. Pour la nouvelle année, le président du directoire Torsten Leue envisage une nouvelle hausse à environ 1,4 milliard d'euros, mais dans le cadre de la nouvelle norme comptable IFRS 17. Si celle-ci avait été appliquée dès 2022, le bénéfice annuel annoncé aujourd'hui aurait été supérieur d'environ 100 millions d'euros, selon les données.

Le changement de présentation des comptes implique également un nouvel indicateur : au lieu des primes brutes et nettes, c'est le chiffre d'affaires de l'assurance qui sera communiqué à l'avenir. Celui-ci devrait s'élever à environ 42 milliards d'euros pour Talanx en 2023. Pour 2022, les actionnaires recevront un dividende de 2 euros par action, en hausse de 25%. L'actionnaire majoritaire du groupe est le Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, une société d'assurance mutuelle. Le groupe Talanx possède quant à lui plus de la moitié du troisième réassureur mondial, Hannover Re.