Talanx dépasse légèrement son objectif de bénéfice - hausse en vue pour 2023

Le groupe d'assurance Talanx a légèrement dépassé son propre objectif de bénéfice en 2022, malgré d'importants dommages causés par des catastrophes. L'excédent a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente pour atteindre un peu plus de 1,17 milliard d'euros, a annoncé jeudi à Hanovre le groupe qui possède des marques comme HDI et Targo Versicherung. Le bénéfice a ainsi été légèrement supérieur à l'objectif de 1,05 à 1,15 milliard et légèrement plus élevé que la moyenne des attentes des analystes. Pour la nouvelle année, le président du directoire Torsten Leue envisage une hausse à environ 1,4 milliard d'euros, favorisée par le changement de présentation des comptes selon la nouvelle norme IFRS 17.

En bourse, les nouvelles ont été bien accueillies. L'action Talanx a gagné 1,2 pour cent à 44,70 euros en matinée et faisait ainsi partie des titres les plus forts du MDax, l'indice des valeurs moyennes.

Selon l'analyste Thorsten Wenzel de la DZ Bank, il est difficile de se prononcer sur la qualité du bénéfice annuel, car Talanx n'a publié que peu de données de référence jusqu'à présent. Toutefois, le groupe a éliminé une des raisons de la faible valorisation de l'action avec sa nouvelle politique de dividende annoncée en décembre, a écrit l'expert dans la matinée. Talanx prévoit de publier ses résultats annuels définitifs et complets le 15 mars, comme prévu.

L'année dernière, l'assureur a augmenté ses recettes de primes de 17% à 53,4 milliards d'euros, selon le communiqué. Comme toujours, ces chiffres incluent ceux du troisième réassureur mondial Hannover Re, dont Talanx détient la majorité.

Il n'y a pas de prévision pour les primes encaissées par le groupe au cours de la nouvelle année, car la modification de la présentation des comptes entraîne un nouveau chiffre clé. Au lieu des primes brutes et nettes, c'est le chiffre d'affaires de l'assurance qui sera annoncé à l'avenir. Celui-ci devrait atteindre environ 42 milliards d'euros pour Talanx en 2023.

Il devrait être plus facile de comparer les bénéfices que les recettes. Si la nouvelle comptabilité avait été appliquée dès 2022, le bénéfice aurait été supérieur d'environ 100 millions d'euros, selon les données. Les actionnaires de Talanx auraient ainsi bénéficié d'un bénéfice d'environ 1,27 milliard d'euros. Sur une base comparable, le bénéfice de 1,4 milliard d'euros prévu pour 2023 correspond donc à une augmentation de plus de 10 %.

Pour 2025, le conseil d'administration s'est déjà fixé comme objectif une nouvelle augmentation à environ 1,6 milliard d'euros. Le dividende devrait également continuer à augmenter. Pour 2022, Talanx prévoit de distribuer 2 euros par action à ses actionnaires, soit un quart de plus qu'un an auparavant, comme annoncé précédemment. D'ici 2025, le dividende devrait encore augmenter d'un quart pour atteindre 2,50 euros. Le plus grand bénéficiaire est le Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, une association d'assurance mutuelle. Elle détient près de 79% des actions de Talanx./stw/men/tih