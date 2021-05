Hannover Re : Credit Suisse reste à 'surperformance'

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Hannover Re avec un objectif de cours ajusté de 172 à 171 euros, revendiquant des estimations supérieures d'environ 10-12% aux consensus pour 2022-23, qu'il juge 'trop conservateurs'.



'Un profil de risque plus bas dans les conditions de marché actuelles, un recul récent et un potentiel de relèvement significatif des résultats contribuent tous à l'opportunité attractive', estime le broker au sujet du réassureur allemand, dans une note sectorielle.



