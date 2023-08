Hanon Systems, anciennement Halla Visteon Climate Control Corp, est une société basée en Corée, principalement engagée dans la fabrication et la vente de systèmes de gestion thermique et de pièces automobiles. La société est principalement impliquée dans la production et la vente de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), de systèmes de refroidissement de la chaîne cinématique (PTC), de compresseurs, de systèmes de transport de fluides (FT), de systèmes de gestion thermique des batteries, de systèmes de pompes à chaleur, de moteurs de ventilateurs de refroidissement à haute tension, de radiateurs, de condenseurs et d'autres systèmes utilisés dans les automobiles. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment en Chine, en Amérique et en Europe.