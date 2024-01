Hanover Bancorp, Inc. est une société holding à banque unique pour sa filiale, Hanover Community Bank (la Banque). La Banque est une banque commerciale de proximité qui propose une gamme complète de services financiers. Elle propose une gamme complète de produits et de services bancaires aux consommateurs, aux entreprises et aux municipalités, notamment des prêts hypothécaires multifamiliaux et commerciaux, des prêts résidentiels, des prêts aux entreprises et des lignes de crédit. Elle propose également à ses clients l'accès à un service de guichet automatique 24 heures sur 24 avec des chèques gratuits avec intérêts, des services bancaires par téléphone, des technologies avancées en matière de services bancaires mobiles et Internet pour ses clients consommateurs et commerciaux, des coffres-forts et autres. La banque exploite huit succursales desservant Long Island, la zone métropolitaine de New York et Freehold, New Jersey. Elle exploite une succursale à service complet ainsi que d'autres succursales à Garden City Park, Forest Hills, Flushing, Sunset Park, Rockefeller Center et Chinatown, à New York, et à Freehold, dans le New Jersey.

Secteur Banques