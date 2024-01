Hansa Biopharma AB, anciennement Hansa Medical AB, est une société biopharmaceutique basée en Suède qui se concentre sur les enzymes immunomodulatrices pour le traitement et la prévention de maladies auto-immunes rares et graves et du rejet de greffe. Les activités de la société consistent en la recherche et le développement pour la découverte de médicaments. La société mène plusieurs projets, dont les principaux sont IdeS (enzyme dégradant l'immunoglobuline G de Streptococcus pyogenes) et HBP-assay (Heparin Binding Protein-assay). L'objectif de l'IdeS est de permettre une transplantation qui empêche le rejet médié par les anticorps. Le HBP-assay est une méthode de diagnostic qui vise à prédire la septicémie grave chez les patients présentant des symptômes de maladies infectieuses. Le portefeuille de brevets de la société se compose de plusieurs familles de brevets qui couvrent géographiquement de nombreuses juridictions, notamment les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale