(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du London Main Market ce jeudi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Deliveroo PLC, en hausse de 8,8% à 120,00 pence, fourchette de 12 mois 72,58-133,0 pence. Le service de livraison de nourriture en ligne propose de restituer jusqu'à 250 millions de livres sterling à ses actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat à un prix compris entre 115 pence et 135 pence par action. Une offre publique d'achat est un rachat d'actions à un prix fixe. Deliveroo note que le prix de l'offre publique d'achat représente une prime de 6 à 24 % par rapport à son cours de clôture de mercredi. L'offre publique d'achat est soumise à l'approbation des actionnaires et devrait être ouverte vendredi. L'offre devrait être clôturée le 27 octobre et le produit de l'offre devrait être distribué début novembre.

----------

Hansard Global PLC, en hausse de 7,7% à 44,80 pence, fourchette de 12 mois 32,40-55,02 pence. Le spécialiste de l'épargne à long terme annonce un bénéfice avant impôts de 5,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, soit une hausse de 55% par rapport aux 3,8 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le revenu des frais et commissions diminue à 45,7 millions de livres sterling, contre 48,8 millions de livres sterling, tandis que le revenu des investissements passe d'une perte de 103,5 millions de livres sterling l'année précédente à un gain de 44,5 millions de livres sterling. Les autres revenus d'exploitation passent de 1,0 million de livres sterling à 1,5 million de livres sterling. Le directeur général, Graham Sheward, commente : "Nos résultats pour l'exercice 2023 démontrent une nette amélioration de la rentabilité de l'entreprise, reflétant des opportunités de revenus d'investissement supplémentaires découlant de la hausse des taux d'intérêt, et une discipline continue en ce qui concerne les dépenses de gestion." Il propose un dividende final de 2,65 pence par action, inchangé par rapport à l'année dernière.

----------

Cobra Resources PLC, en hausse de 4,3% à 1,09 pence, fourchette de 12 mois 0,95-2,00 pence. La société d'exploration d'or et de terres rares d'Australie du Sud a annoncé une perte avant impôts de 307 101 GBP au cours des six mois se terminant le 30 juin, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la perte de 226 953 GBP de l'année précédente. Au cours de la période, la société a annoncé une première estimation des ressources minérales en terres rares de 20,9 millions de tonnes à 658 parties par million d'oxydes de terres rares totales dans la saprolite au-dessus de la minéralisation aurifère proximale. "La période a culminé avec ce qui pourrait être l'un des développements les plus importants dans le secteur australien des terres rares - la découverte à Boland d'une minéralisation ionique prouvée de terres rares dans un paléocanal qui se prête à une récupération in situ à faible coût et à faible perturbation en utilisant des techniques bien établies en Australie-Méridionale ", déclare Greg Hancock, président du conseil d'administration. En ce qui concerne l'avenir, la société indique qu'elle se concentrera, au cours du second semestre, sur l'avancement de la découverte de Boland. Il est prévu de forer des carottes soniques pour mieux comprendre la minéralogie de Boland, de constituer des ensembles de données environnementales et hydrologiques de base et de réanalyser des échantillons historiques de paléocanaux.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Genflow Biosciences PLC, en baisse de 4,4% à 1,66 pence, fourchette de 12 mois 1,43-5,70 pence. La société de biotechnologie spécialisée dans les médicaments anti-âge annonce une perte avant impôts de 621 409 GBP pour le semestre clos le 30 juin, soit une légère baisse par rapport aux 773 794 GBP de l'année précédente. Elle déclare maintenir une position financière sûre et disposer de réserves de trésorerie jusqu'en mars 2025. Elle note des progrès sur deux programmes au cours de la période : la stéatohépatite non alcoolique, pour laquelle elle cherche à rétablir la fonctionnalité normale des foies fibrotiques vieillissants, et le syndrome de Werner, pour lequel elle cherche à améliorer la vie des patients souffrant de cette maladie au vieillissement accéléré. Les essais cliniques sur la NASH d'Adds devraient débuter dans 18 mois.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.