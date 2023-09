Hansard Global plc est une société holding basée sur l'île de Man. La société est un fournisseur spécialisé dans l'épargne à long terme. Les activités des principales filiales de la société comprennent les opérations d'assurance-vie et les activités connexes. Elle propose une gamme de produits d'investissement flexibles et fiscalement avantageux dans le cadre d'une police d'assurance-vie. La société sert les titulaires de contrats et les conseillers financiers au Moyen-Orient et en Afrique, en Extrême-Orient et en Amérique latine. Les filiales de la société comprennent Hansard International Limited, Hansard Europe Designated Activity Company, Hansard Worldwide Limited, Hansard Administration Services Limited et Hansard Development Services Limited.

Secteur Assurance vie et santé