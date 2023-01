MISES À JOUR COMMERCIALES : Hausse des actifs littéraires ; amélioration des revenus de Dotdigital

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Hansard Global PLC - fournisseur d'épargne à long terme basé sur l'île de Man - Déclare que les nouvelles affaires se sont élevées à 8,6 millions de GBP au cours des trois mois se terminant le 31 décembre en termes de valeur actuelle des primes des nouvelles affaires. Les nouvelles affaires pour le second semestre de l'année s'élèvent à 43,4 millions GBP. Les actifs sous administration s'élevaient à 1,10 milliard GBP au 31 décembre, soit le même montant qu'au 30 juin, indique la société. Continue à faire de bons progrès vers le lancement d'une nouvelle proposition au Moyen-Orient pour aider à la croissance de ses affaires.

----------

Blackstone Loan Financing Ltd - Société d'investissement à capital fixe basée à Jersey - Déclare qu'elle "réfléchit" à une opportunité de sortie potentielle pour les actionnaires, soit sous forme d'événement ponctuel, soit à intervalles réguliers. A l'intention de consulter les actionnaires sur la possibilité d'une réaffectation de son revenu net excédentaire. Explique qu'il pourrait s'agir d'une expansion du programme de rachat d'actions existant, d'une nouvelle augmentation du niveau de dividende trimestriel ou annuel, ou d'investissements directs sur le marché primaire de billets à revenu d'obligations de prêts collatéralisés dans des CLO gérés et contrôlés par Blackstone, ou de toute combinaison.

----------

JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC - investisseur dans les pays émergents d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique - La valeur nette d'inventaire par action au 31 octobre a chuté de 95 % à 46,7 pence, contre 973,6 pence à la même date un an auparavant. Elle attribue cette chute à la guerre en Ukraine et à l'imposition de sanctions économiques strictes par les gouvernements occidentaux à l'encontre de la Russie, ainsi qu'aux restrictions du gouvernement russe sur la propriété étrangère des titres russes qui ont suivi. Pour l'avenir, elle indique que les nouveaux investissements seront orientés vers le revenu et la qualité.

----------

Literacy Capital PLC - également connu sous le nom de BOOK, investit dans des entreprises dirigées et détenues par des fondateurs - La valeur nette d'inventaire par action s'élève à 420,6 pence au 31 décembre, contre 384,9 pence au 30 septembre. Enregistre un rendement total de la valeur liquidative de 9,3 % au cours du trimestre. Déclare que les sociétés de son portefeuille ont continué à bien se négocier, avec une contribution particulièrement forte du groupe RCI au cours du trimestre. "Nous avons continué à rééquilibrer le portefeuille en délaissant les investissements en capital de croissance à un stade plus précoce (qui ne représentent plus que 5 % de l'actif brut) au profit de rachats d'entreprises plus petites et rentables. Ces types d'investissements dans des entreprises rentables resteront notre priorité, en raison des rendements favorables qui peuvent être générés, tout en prenant des niveaux de risque plus faibles", déclare Richard Pindar, PDG du gestionnaire des investissements de Literacy Capital.

----------

Fiinu PLC - Société fintech basée à Surrey, Angleterre - Fait des progrès dans l'embauche de personnel clé et la construction de systèmes pour Fiinu Bank. Déclare qu'elle se concentrera sur la levée de fonds de 35 à 40 millions de livres sterling, comme annoncé précédemment. Termine la configuration et les tests de la plateforme bancaire centrale. Signe un contrat avec la société de services Maveric NXT, afin de fournir une expérience et un soutien supplémentaires solides dans le secteur pour trois mois de tests d'assurance.

----------

Dotdigital Group PLC - Marketing en ligne basé à Londres - Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'année qui s'est achevé le 31 décembre a augmenté de 9% pour atteindre 33,8 millions de GBP par rapport à la même période de l'année précédente au cours de laquelle il avait enregistré 30,9 millions de GBP, indique la société. Le solde de trésorerie au 31 décembre s'élève à 49,6 millions GBP, contre 43,9 millions GBP au 30 juin. Elle attribue ses performances aux blocs de construction opérationnels mis en place au cours du second semestre de l'année précédente.

----------

