Hansen Technologies Limited est une société australienne qui développe, intègre et soutient des logiciels de systèmes de facturation pour les secteurs de l'énergie et des communications. Les autres activités de la société comprennent les services d'externalisation des technologies de l'information et le développement d'autres applications logicielles spécifiques. Les produits logiciels de la société comprennent l'énergie et les services publics, ainsi que les communications. Ses solutions pour l'énergie et les services publics permettent aux sociétés d'énergie et de services publics de servir leurs clients grâce à la technologie et à l'infrastructure numériques. La société fournit aux fournisseurs de services de communication des applications en nuage basées sur des catalogues. Les solutions logicielles de la société comprennent l'énergie solaire communautaire, la vente rationalisée de services énergétiques, la numérisation des opérateurs de systèmes de distribution, le chauffage urbain, la préparation à la cinquième génération, l'activation de l'Internet des objets, la complexité interentreprises et le commerce omni-canal.

Secteur Logiciels