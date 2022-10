Les actions de Hong Kong glissent en raison des inquiétudes concernant la Chine, après une forte hausse.

Les actions de Hong Kong ont glissé jeudi après une forte hausse lors de la session précédente, sous-performant les marchés asiatiques plus fermes, les investisseurs se concentrant sur les perspectives de croissance économique de la Chine.

** Les échanges ont été calmes, la plupart des participants au marché restant sur la touche avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi et la Chine étant fermée pour la semaine en raison de la fête nationale.

** À la pause de midi, l'indice Hang Seng était en baisse de 77,79 points, soit 0,43 %, à 18 010,18, les promoteurs immobiliers du continent perdant du terrain après trois sessions de gains. L'indice Hang Seng China Enterprises a baissé de 0,69 % à 6 181,86.

** L'indice Hang Seng Mainland Properties a chuté de 1,2 %. Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a grimpé de 0,5 % et le secteur immobilier de Hong Kong a progressé de 0,09 %, tandis que le secteur des TI a baissé de 0,61 % et le secteur financier a glissé de 0,34 %.

** Le plus grand gagnant sur le Hang Seng a été Wharf Real Estate Investment Company, qui a augmenté de 4,27%, tandis que le plus grand perdant a été Hansoh Pharmaceutical Group, qui a chuté de 6,18%.

** Les actions du fabricant chinois de batteries au lithium CALB Co Ltd ont glissé sous leur prix d'offre de 38 HK$ l'unité lors de leur entrée en bourse. La société a levé 1,28 milliard de dollars lors de son introduction en bourse, la plus importante à Hong Kong en 2022.

** Dans la région, l'indice boursier MSCI Asie ex-Japon a progressé de 0,41%, tandis que l'indice Nikkei du Japon a augmenté de 0,89%.

** Les trois plus grandes baisses en pourcentage des actions H ont été Geely Automobile, qui a perdu 4,87%, Innovent Biologics, qui a chuté de 4,2%, et Xinyi Solar, qui a perdu 3,1%. (Reportage de Donny Kwok ; édition de Subhranshu Sahu)