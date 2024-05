Hanstone Gold Corp. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration des métaux précieux et des métaux de base. La société se concentre sur les projets Doc et Snip North, idéalement situés au cœur de la région minéralisée prolifique de la Colombie-Britannique, le Triangle d'Or. Le Triangle d'Or est une région qui abrite plusieurs mines en production et anciennes mines en production, ainsi que plusieurs gisements qui sont sur le point d'être mis en valeur. La société détient une option d'acquisition de 100 % sur le projet Doc, d'une superficie de 1 704 hectares (ha), et détient une participation de 100 % dans le projet Snip North, d'une superficie de 3 336 ha. Elle exploite également des titres miniers d'une superficie d'environ 355,37 hectares dans la province de la Colombie-Britannique. Ces titres miniers jouxtent la partie sud-ouest de la propriété Snip North de la société.

Secteur Or