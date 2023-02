Hanwang, belligérant de la frénésie du ChatGPT chinois, déclare que les grands actionnaires ont vendu leurs participations.

Henan Yellow River Computer System Co Ltd, l'un des 10 principaux actionnaires, a vendu 2,6 millions d'actions Hanwang Technology entre le 30 janvier et le 7 février, a déclaré le développeur d'intelligence artificielle (IA) dans une déclaration boursière.

Tongfang Investment a vendu 3,4 millions d'actions au cours de cette période, tandis que Juneng Capital Management s'est délesté de 1,2 million d'actions, a indiqué Hanwang Technology.

Les actions de Hanwang Technology ont bondi de plus de 70 % ce mois-ci, dans un contexte de fièvre autour de la technologie liée à ChatGPT.

ChatGPT, un chatbot développé par la société américaine OpenAI et soutenu par Microsoft Corp, donne des réponses étonnamment semblables à celles des humains aux demandes des utilisateurs.