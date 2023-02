Les médias d'État chinois et les entreprises d'IA mettent en garde contre les risques de la frénésie boursière de ChatGPT

La frénésie autour du chatbot ChatGPT a stimulé les paris spéculatifs sur le marché boursier chinois, faisant grimper les entreprises d'IA telles que TRS Information Technology Co Ltd, Hanwang Technology Co Ltd et CloudWalk Technology Co Ltd.

ChatGPT, développé par OpenAI et soutenu par Microsoft Corp, donne des réponses étonnamment proches de l'humain aux requêtes des utilisateurs.

Le Securities Times, dans un éditorial en première page, a mis en évidence plusieurs concepts technologiques qui ont stimulé l'achat d'actions en Chine, tels que les réseaux de télécommunications de cinquième génération (5G), la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les vêtements antivirus - dont l'engouement est retombé.

Bien que certains concepts très recherchés aient été couronnés de succès, "beaucoup d'autres nouvelles idées n'ont pas été commercialisées ou ont besoin de plus de temps pour faire leurs preuves", a déclaré le journal soutenu par l'État.

"Cependant, certaines personnes spéculent avidement sur de faux concepts, attirant les autres dans des combines de pompes et de décharges. Les investisseurs finissent par pleurer, alors ils ne devraient pas suivre."

Les entreprises développant des concepts de type ChatGPT ont également signalé des risques à la demande des régulateurs après que leurs prix aient grimpé en flèche dans un contexte d'intérêt intense pour l'IA générative - une technologie capable de générer de nouvelles données et de nouveaux médias tels que du texte et des images.

Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd a déclaré que ses produits et services de style ChatGPT ne génèrent pas encore de revenus, et qu'elle n'a aucune relation avec OpenAI.

Bien que cette technologie "soit sur une tendance haussière à long terme, nous devons analyser sa vitesse de croissance et ses effets avec sang-froid", a-t-elle déclaré dans un document déposé en réponse aux questions de la Bourse de Shanghai.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une chute d'environ 50 % de son bénéfice net en 2022 et a recommandé aux investisseurs d'être prudents car son évaluation est actuellement beaucoup plus élevée que la moyenne du secteur.

360 Security Technology Co Inc, en réponse aux questions des régulateurs, a déclaré que sa technologie de ChatGPT développée par elle-même en est encore à ses débuts et n'est utilisée qu'en interne comme outil de productivité.

Elle est incertaine quant au moment où elle pourra commercialiser des produits de type ChatGPT et quant à leur efficacité. Par conséquent, "nous conseillons aux investisseurs de prêter attention aux risques liés au marché, de prendre une décision rationnelle et d'investir avec prudence."