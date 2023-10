Hanwha AeroSpace Co Ltd, anciennement Hanwha Techwin Co Ltd, est une société coréenne principalement engagée dans la production et la vente d'équipements de défense. La société exerce ses activités par le biais de six segments. Le segment Défense fabrique et vend des pièces d'artillerie automotrices et des porte-munitions, et fournit un soutien complet aux systèmes d'armes terrestres. Le segment des moteurs d'aviation produit et fournit des moteurs à turbine à gaz et des pièces de moteur, et offre des services de maintenance des moteurs. La branche Power Systems produit et vend des compresseurs et des systèmes de production d'énergie. Le segment Sécurité fabrique et vend des téléviseurs en circuit fermé (CCTV), des enregistreurs vidéo numériques (DVR) et autres. Le secteur de l'équipement industriel produit et vend des équipements de technologie de montage en surface, tels que des monteurs de puces et des sérigraphes. Le segment des services de technologie de l'information (TI) est engagé dans des activités telles que la conception et la construction de systèmes informatiques, et la mise en service de systèmes informatiques.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense